Terni: furto al supermercato Lidl di via Romagna, rubati 5 mila euro di generi alimentari. Ladri scoperti

I banditi hanno abbandonato nel parcheggio due auto nelle quali avevano già caricato la refurtiva

Rubano generi alimentari, per un valore di 5 mila euro, ma vengono scoperti, e così se la danno a gambe lasciando nel parcheggio del supermercato preso di mira, a Borgo Bovio, sia la refurtiva che le chiavi della macchina ancora inserite nel quadro.

L’episodio si è verificato a Terni nel tardo pomeriggio di giovedì 29 ottobre 2020 davanti al supermercato Lidl, in via Romagna, quando uno dei responsabile dell’esercizio commerciale, accortasi da quanto stava avvenendo, ha chiamato il 112. I carabinieri del comando di Terni sono arrivati subito sul posto e hanno subito trovato le auto lasciate nel parcheggio con le quali i due ladri – secondo le testimonianze raccolte non italiani – avrebbero voluto allontanarsi, piene della refurtiva trafugata. In una delle due macchine, come detto, c’erano ancora le chiavi sul cruscotto, mentre un altro mazzo di chiavi erano state perse dai due ragazzi nella fuga, chiavi che aprivano la seconda auto utilizzata dai banditi. Una parte cospicua dei generi alimentari rinvenuti all'interno del veicolo è stata restituita al punto vendita, mentre altri generi alimentari sono stati sequestrati.

La probabile destinazione dei generi alimentari rubati (gran parte dei quali, ovviamente, prodotti di marca e di alto valore economico) – fanno sapere i carabinieri - potrebbe essere la capitale, probabilmente per essere venduti soprattutto in “mercati” non autorizzati e spontanei che si vedono aprire sempre più di sovente per le strade cittadine. Ovviamente a prezzi ben più bassi del loro effettivo valore di mercato.

