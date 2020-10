Covid Umbria, presidente Tesei firma ordinanza: scuole medie e superiori chiuse, coprifuoco per Halloween e sport sospeso

Didattica al 100% a distanza dal 3 al 14 novembre per le scuole secondarie di primo e secondo grado per frenare la crescita dei contagi

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato nella mattinata di venerdì 30 ottobre un’ordinanza che prevede ulteriori misure a fronte dell’esponenziale crescita di contagi che si è registrata negli ultimi giorni. Da martedì 3 novembre a sabato 14 novembre didattica al 100% a distanza per gli studenti delle scuole medie e delle superiori di tutta la regione. Coprifuoco per il weekend lungo di Halloween: dalle 22 di sabato 31 ottobre alle 5 del primo novembre e dalle 22 del primo novembre alle 5 del 2 novembre sono consentiti esclusivamente spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o ancora per motivi di salute. Vietati i festeggiamenti di Halloween con il classico “dolcetto o scherzetto”. Fino al 14 novembre, inoltre, sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni ed enti di promozione sportiva. E’ sospeso lo svolgimento di allenamenti per gli atleti fino a 18 anni che militano in società o associazioni dilettantistiche o amatoriali degli sport di squadra e di contatto.

