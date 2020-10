Coronavirus in Umbria, oggi 729 nuovi positivi, due decessi e 5 trasferimenti in terapia intensiva

Fra. Mar. 30 ottobre 2020 a

Sono 729 i nuovi positivi in Umbria emersi oggi dall'analisi di 3.487 tamponi. Ogni giorno i numeri assoluti sono sempre più alti: ieri 694, oggi, appunto 729. Anche la percentuale di positivi per tampone resta molto alta, al 20%. Accanto al preoccupante numero di nuovi positivi, c'è anche quello di altri due decessi e cinque trasferimenti id pazienti in terapia intensiva. Molto contenuto, per fortuna, per il secondo giorno consecutivo, il numero dei nuovi ricoverati: oggi appena una persona in più. Per cui, attualmente i ricoverati nei reparti umbri sono 302, mentre 42 i pazienti in terapia intensiva. In tutto gli attualmente positivi sono 6.171, mentre, dall'inizio della pandemia, sono 9.696. Oggi sono anche guarite 132 persone. In isolamento si trovano invece in 8.019.

