Terni, furto di auto in una carrozzeria: scoperti e denunciati i ladri

Era stata rubata una Opel Astra, poi nella stessa notte i malviventi avevano messo a segno altri colpi nella zona di Marsciano

30 ottobre 2020 a

Due cittadini rumeni, di 47 e 25 anni, residenti a Roma, sono stati denunciati dai carabinieri del comando stazione di San Gemini, in provincia di Terni, perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Le indagini sono relative ad una serie di furti, il primo dei quali la notte del 4 novembre del 2019 quando, in una carrozzeria di San Gemini, era stata rubata una Opel Astra. In quella stessa notte i due autori del furto, arrivati a Marsciano a bordo di due distinte auto (l’Opel Astra appena rubata ed una Bmw con la quale erano giunti in Umbria da Roma) avevano messo a segno altri tre furti in tre distinte ditte del posto, dove avevano rubato utensili da lavoro (per un valore di 500 euro), bottiglie di prosecco e contanti, nonché un autocarro.

I malviventi, sempre quella notte, avevano poi abbandonato la Opel Astra sulla E45, al termine di un inseguimento, lasciando dentro la refurtiva. Il bandito alla guida si era dileguato per i campi. La Bmw, invece, era stata fermata per un controllo ad Orte e i militari avevano identificato l’unica persona a bordo. Alla fine delle indagini, i carabinieri hanno raccolto elementi tali da far scattare la denuncia a piede libero nei confronti dei due rumeni.

