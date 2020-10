Terni, lite finisce a botte dopo la manifestazione in piazza: condannati due militanti politici

A fronteggiarsi un 53enne ternano, conosciuto per essere di sinistra, e un 42enne di origine pugliese, di un movimento di estrema destra

Una scazzottata nata per motivi politici, con uno dei due contendenti che aveva estratto anche un coltello a serramanico, ma “solo” per minacciare l'altro. Il fatto risale al 15 febbraio 2015 ed ha portato alla condanna di entrambe le persone coinvolte, secondo quanto deciso dal tribunale di Terni nel processo di primo grado.

Quel giorno di cinque anni fa un ternano che oggi ha 53 anni, noto per essere di sinistra, si trovava in piazza della Repubblica mentre in zona si era da poco conclusa una manifestazione di un movimento politico di estrema destra. Con uno dei partecipanti all'evento – un 42enne di origini pugliesi - erano subito scattati degli sguardi tutt'altro che amichevoli. In breve dalle parole si era passati ai “fatti”, con qualche colpo proibito e il 42enne che aveva estratto il coltello, costringendo l'altro, sorpreso dal gesto, ad indietreggiare per evitare il peggio. Così facendo era caduto insieme ad un paio di passanti ma di lì a poco la situazione si sarebbe calmata anche con l'arrivo delle forze dell'ordine.

Alla fine, anche a seguito delle indagini della Digos, da quei fatti è scaturito il procedimento penale che ha visto la condanna di entrambi. Il 42enne pugliese, difeso dall'avvocato Fabio Lancia, a due mesi e tre giorni di reclusione - pena sospesa e non menzione nel casellario -, oltre ad un risarcimento di 500 euro alla controparte. Il 53enne ternano, difeso dall'avvocato Gabriella Caponi, a 516 euro di multa oltre ad un risarcimento di 200 euro.

