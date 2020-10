Terni, atti vandalici contro le ambulanze di Ambulaife: trovato il responsabile

La polizia denuncia un 41enne, di origine ucraine, autore anche di altri episodi simili

30 ottobre 2020 a

a

a

Un’auto presa a sassate, il tentativo di scassinare un portone e poi gli atti di vandalismo contro le ambulanze di Ambulaife. Grazie alle immagini della sorveglianza e alle tracce di sangue refertate dalla Scientifica gli agenti della polizia di Stato nel giro di poche ore sono riusciti a individuare il responsabile dei danni subiti dall’associazione di volontariato che si occupa di assistenza e sociale.

La svolta nelle indagini della Squadra Volante è arrivata già la sera di mercoledì 28 ottobre 2020, quando l’uomo è stato soccorso dagli agenti in strada, sempre in zona via della Bardesca, trovato a terra, ubriaco e sanguinante dal polso destro. Alla polizia in quel frangente ha spiegato di essere stato rapinato da tre stranieri. Al pronto soccorso poi è stato accertato che anche nel pomeriggio l’uomo si era presentato per una ferita all’avambraccio destro, dicendo di essere stato aggredito, ma poi si era allontanato prima di ricevere le cure.

Le immagini hanno consentito poi di dare un volto e un nome al responsabile. Si tratta di un 41enne, di origine ucraina, titolare di permesso di soggiorno, denunciato per danneggiamento aggravato e continuato. L’uomo inoltre è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione per valutare la sussistenza dei requisiti che possano ancora giustificare il rinnovo del permesso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.