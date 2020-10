Perugia, Borgo Bello diventa un quartiere a dimensione di bambino

Sabrina Busiri Vici 30 ottobre 2020 a

L’Associazione Borgo Bello presenta il nuovo progetto BBB: BorgoBelloBimbi. “Tutto nasce - spiegano dall’Associazione – dal concetto che per crescere un bambino ci vuole un villaggio e da qui l’idea dei residenti di creare anche per i più piccoli occasioni di amicizia, scambio e, naturalmente, divertimento. Organizzeremo, considerando quelle che sono le indicazioni sanitarie vigenti e quindi con tempi ancora non del tutto definiti, momenti di incontro, anche di aiuto per quello che riguarda lo studio e soprattutto di svago e di gioco. Vogliamo che i piccoli residenti, cittadini di domani, crescano con la consapevolezza di poter contare sulla propria comunità, intesa come tessuto sociale ricco di opportunità e di relazioni”. “ BBB - concludono - è rivolto non solo ai figli dei residenti, ma a tutti coloro i quali a vario titolo frequentano il borgo”.

Tra le idee in cantiere in vista del Natale ci sono il “regalo sospeso” e una caccia al tesoro tra i vicoli del borgo.

