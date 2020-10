A Città di Castello danneggiano struttura di società rionale, scatta la denuncia

30 ottobre 2020 a

Un gruppo di una trentina di adolescenti del quartiere e di altre zone si sono accaniti sulla struttura della società Rionale Riosecco danneggiandola in più parti, a cominciare dal tendone squarciato in più punti. La società rionale rappresentata dal presidente Francesco Monini e la parrocchia di Riosecco con il suo parroco don Giancarlo Lepri hanno deciso di rendere noto l’episodio, sottolineando “che non è la prima volta che accadono queste brutti eventi. Abbiamo sporto denuncia visti gli ingenti danni causati" dai vandali. Insomma decisamente una brutta pagina che mal si concilia con la tradizionale corretta della gente di Città di Castello.

