Umbria, test sierologici gratuiti per studenti e famiglie: come prenotare

Dalla prossima settimana via ai test sierologici gratuiti per il popolo scolastico in alcune farmacie dell’Umbria. Federfarma ha firmato ieri mattina un accordo con la direzione regionale sanitaria per avviare lo screening potenzialmente rivolto, al momento, a 30 mila utenti. Tanti sono infatti i test messi per ora a disposizione alle farmacie private aderenti a Federfarma dalla protezione civile regionale. I sierologici qualitativi, i cosiddetti pungidito, potranno essere effettuati da tutti gli studenti e le loro famiglie, se asintomatici e dietro prescrizione del proprio medico di base o del pediatra. “Ci sarà un’accurata selezione”, spiega la direttrice di Federfarma, Silvia Pagliacci “e - aggiunge - vogliamo tranquillizzare tutti i cittadini che avverrà tutto in maniera sicura. Le farmacie che hanno aderito, al momento sono circa un centinaio su circa 270 associati. Non tutti possono farlo perché serve personale aggiuntivo e va individuato un luogo fisico all’interno delle nostre strutture per farli”. Oggi si terrà un corso di formazione per tutti coloro che hanno deciso di aderire, poi la prossima settimana si parte. Il referto del pungidito verrà inviato al medico di base. Mentre per prendere l’appuntamento, con la ricetta in mano, basterà andare in una delle farmacie aderenti.

