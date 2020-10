Covid Umbria, positivo anche il vescovo Salvi. Sta meglio il cardinale Bassetti

Il presidente della Cei è in isolamento nel suo appartamento in vescovado, le sue condizioni non destano preoccupazione

Anche il vescovo ausiliare, monsignor Marco Salvi, è risultato positivo al Covid. E' asintomatico e in quarantena. Migliorano, intanto, le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. Le sue condizioni di salute, secondo quanto appreso, non destano preoccupazione. Il cardinale Bassetti ha trascorso il suo primo giorno in isolamento nell'appartamento in arcivescovado. Numerosi gli attestati di affetto nei confronti del cardinale che stanno arrivando in queste ore da tutta Italia. Bassetti ringrazia assicurando a tutti un ricordo nella preghiera. L'invito che il presidente della Cei rivolge è a non rassegnarsi guardando avanti con speranza.

