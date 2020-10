Umbria, in fiamme furgone a metano: i residenti spengono l'incendio con gli estintori

29 ottobre 2020 a

I vigili del fuoco della centrale di Perugia sono intervenuti giovedì 29 ottobre in zona Sole Pineta a Magione, per l'incendio di un furgone alimentato a metano, fortunatamente le fiamme erano state spente dal guidatore grazie a due provvidenziali estintori forniti da uno degli abitanti della zona. Danni ovviamente rilevanti al mezzo ma nessun problema fisico per il conducente. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'intera zona della frazione magionese. Da sottolineare il ruolo determinante dei residenti che si sono prodigati in prima persona, riducendo così le possibili conseguenze.

