Perugia, Coronavirus: chiesa del Gesù chiusa al culto e quarantena per Don Mauro a contatto col cardinale Bassetti

La Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Perugia è stata chiusa al culto per ragioni di carattere precauzionali legati all’emergenza sanitaria. La quarantena è scattata -secondo quanto si apprende nella giornata di oggi giovedì 29 ottobre - anche per il rettore don Mauro Angelini. Il nuovo incarico di don Mauro era stato ufficializzato domenica durante una cerimonia religiosa celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia Città della Pieve, poi risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri, mercoledì. Da qui la necessità di adottare tutte le misure precauzionali che hanno portato alla chiusura della chiesa del capoluogo al culto.

