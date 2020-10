Umbria, va a caccia usando un'app con 39 richiami: denunciato

29 ottobre 2020 a

I militari della stazione carabinieri Forestale di Passignano sul Trasimeno sono stati impegnati nel controllo di un valico considerato, in questo periodo dell’anno, importante rotta migratoria. Durante il controllo hanno sorpreso un uomo che attraverso il proprio smartphone, emetteva richiami di uccelli. A seguito della confisca dello smartphone si constatava la presenza di un’applicazione in grado di emettere 39 differenti canti di uccelli. Queste applicazioni, sono considerate legali e facilmente raggiungibili in internet in quanto utilizzate per la pratica del birdwatching ma l’utilizzo, durante l’attività venatoria, è assolutamente vietato. Da qui è scattata la denuncia per il cacciatore.

