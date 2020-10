Bricofer Group S.p.A. inaugura a Perugia il primo Multi Department Store

Ottimizza il suo modello commerciale con l'ingresso nel mercato dei retailer multi- categoria

Il marchio storico italiano del fai da te arricchisce l’esperienza dei clienti trasformando il punto vendita Self, in prossimità del centro di Perugia, nel primo negozio Bricofer multi – categoria per rendere sempre più performante l’esperienza di acquisto e rispondere agli stravolgimenti del periodo in termini di: aspettative, assistenza e convenienza. Il nuovo store disporrà di una varietà assortimentale unica, figlia di una nuova strategia di ‘category-management’ incentrata sulla complementarietà e sulle promozioni cross-category.

Pensato per essere un riferimento anche per le famiglie, Bricofer Perugia, offre in un’unica soluzione tutti i prodotti che avrebbero richiesto successive shop expedition. Ai tradizionali settori Do it Yourself si affiancano, infatti, il settore personale care, detergenza per la casa; Pet; Elettrodomestici (da incasso e libero posizionamento) e alimentare: vere novità del nuovo corso intrapreso. Numerose le prestigiose marche in gamma per tutti i settori. Interessante anche la nuova logica degli shop in shop prevista non solo per i nuovi marchi Blake (settore elettrodomestici) e Pet Love (settore articoli per animali), ma anche per il mondo casa con il marchio Dhomus.

Lo spazio espositivo, di circa 2000 mq, prevederà dei percorsi di acquisto agevolati e guidati che portano il cliente a visitare l’intero spazio di vendita. Partendo dal mondo della stagionalità il cliente viene introdotto nel mondo del DIY e Pet, infine, accompagnato verso l’universo della decorazione e cura della casa e della persona.

Immancabili i banchi a settore, del tintometro e taglio legno, che il cliente incontrerà durante il suo percorso di acquisto. A disposizione dei clienti anche un corner food con i principali prodotti alimentari delle migliori marche a prezzi competitivi.

Potenziati gli spazi di interazione, per l’accesso ai servizi di duplicazione chiavi e telecomandi, timbri personalizzati e affilatura di lame e coltelli; ampio il parcheggio riservato ai clienti; sempre garantita la professionalità dei 18 consiglieri di vendita specializzati e pronti a fornire tutti i dettagli sulle oltre 30.000 referenze disponibili in negozio.

Bricofer Perugia, sito in Via della Pallotta n°49 (ex locali Self) ha aperto oggi giovedì 29 ottobre alle ore 9.00 e osserverà in seguito i seguenti orari straordinari di apertura No stop: lunedì- domenica 9.00/22:00, per venire incontro alle nuove esigenze di contingentamento. Disponibile all’apertura il nuovo ivolantino con irripetibili prezzi sottocosto.

