Aeroporto Perugia, voli per Trapani dal primo novembre. I dettagli dei collegamenti

Voli per la Sicilia dall'Umbria, segnatamente per Trapani. Dal primo novembre l’aeroporto San Francesco avrà infatti due collegamenti settimanali, mercoledì e sabato, anche con Trapani. La compagnia bulgara Tayaranjet ha già messo in vendita i biglietti attraverso il proprio portale. Da Perugia il mercoledì e il sabato si parte alle 10.45 (arrivo 12.45) mentre i voli di ritorno in Umbria da Trapani hanno partenza alle 8 del mattino La rotta per Perugia è stata aggiudicata da Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.

Operative dal 1 novembre saranno le rotte dall’aeroporto di Trapani con Brindisi, Napoli, Parma, Perugia, Trieste e Ancona. Grande soddisfazione da parte di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, per il rispetto sulla partenza delle rotte onerate, quelle cioè realizzate a prezzi moderati grazie al contributo statale, operate dalle compagnie aeree aggiudicatarie dei bandi, Albastar e Tayaranjet.

