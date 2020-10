Covid Umbria, 694 nuovi contagi e 5 morti in 24 ore. Quattro ricoveri in più nelle terapie intensive

29 ottobre 2020 a

Sono 694 i nuovi contagi registrati in Umbria in 24 ore. E' il numero record che emerge dal bollettino di Regione e Protezione civile del 29 ottobre a fronte di 4.584 tamponi analizzati. Cinque, purtroppo, i morti. Sono 301 i ricoveri in ospedale (nove in più in un giorno) di cui 41 nelle terapie intensive (+ 4) su un totale di 98 posti complessivi. Gli attualmente positivi salgono dunque a 5.576, le persone in isolamento contumaciale sono 5.275. Sono invece 117 i guariti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 290.964 tamponi. L'emergenza degli ultimi giorni è nelle case di riposo: 159 gli ospiti positivi, 69 gli operatori sanitari contagiati.

