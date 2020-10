Terni, allarme Covid in carcere. I casi positivi sono saliti a 62 e il contagio tra i detenuti non si ferma

29 ottobre 2020 a

a

a

A Terni sono saliti a 62 i casi positivi al Covid-19 riscontrati mercoledì 28 ottobre tra i detenuti all’interno del carcere di vocabolo Sabbione. Tre i reclusi che sono stati ricoverati in ospedale. Il focolaio è circoscritto nel circuito dell’Alta sicurezza e si sta valutando l’ipotesi di trasferire i detenuti per evitare l’ulteriore allargamento del contagio. Intanto è stata istituita una sezione Covid per interrompere la catena del contagio e sono iniziati i tamponi a tappeto. Preoccupazione viene espressa dal Sarap per le condizioni in cui gli agenti della polizia penitenziaria sono costretti a lavorare ogni giorno. Il numero dei contagi registrati in queste ultime ore a Terni supera di un terzo il totale dei casi riscontrati nelle carceri di tutta Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.