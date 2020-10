Fabro, fanno il pieno di benzina e fuggono senza pagare. Due casertani inseguiti e denunciati dalla polizia

28 ottobre 2020 a

Fanno il pieno di benzina sull’Autosole, nei pressi dell’area di servizio Fabro Ovest, e poi fuggono a tutto gas senza pagare i 50 euro previsti. L’episodio, accaduto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, si è concluso con un inseguimento sull’A1 e la denuncia dei due fuggitivi da parte della polizia stradale di Orvieto. Si tratta di due uomini di 30 e 40 anni, residenti in provincia di Caserta. Il conducente guidava con la patente di guida revocata ed è un pluripregiudicato. Il 30enne, che gli era a fianco, è accusato invece di avere fornito false generalità agli agenti. I due pregiudicati campani sono stati denunciati in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e false generalità in concorso tra loro.

