Covid in Umbria, preoccupa l'andamento dei decessi: altri due morti nel pomeriggio di mercoledì. Si abbassa l'età media

Ale.Ant. 29 ottobre 2020 a

a

a

Preoccupa l'andamento dei decessi per Covid in Umbria : più quattro morti in 24 ore. (+3,6%) dato aggiornato al mattino del 28 ottobre .Se ne aggiungono altri due avvenuti nel pomeriggio dello stesso giorno. I morti salgono a quota 116. Quattro di questi avevano tra i 72 e i 76 anni. Si abbassa l'età media. Fra i nuovi deceduti c'è una signora di 75 anni residente a Gubbio con patologie pregresse, era in terapia intensiva a Perugia. Un’altra donna di 76anni, residente a Todi, è deceduta sempre al Santa Maria della Misericordia. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Terni è deceduto un uomo positivo al Covid di 93 anni. Un 90enne residente a Perugia è morto nel reparto Covid dell'ospedale di Foligno. Nel pomeriggio di mercoledì sono morti sempre a Perugia, reparto di malattie infettive, un 72enne perugino e un 74enne. Quest’ultimo è l’ex giornalista Rai Enrico Zenobi. Gli ospedali regionali continuano ad incrementare i posti letto per i pazienti Covid. All’ospedale di Perugia 96 ricoverati di cui 16 in terapia intensiva. A Terni 79 di cui 14 in rianimazione: anche mercoledì sono stati aumentati posti letto. Gli spazi ci sono. Il reparto Covid 3 non è stato ancora aperto. Mentre ha raggiunto la saturazione l’area Covid di Pantalla con 40 posti occupati su 40 allestiti. A Città di Castello 36 ricoverati di cui sette in rianimazione.A Foligno sono 34 i pazienti Covid. Sono arrivati anche i primi sette contagiati all’ospedale di Spoleto. Che è in grado di ospitarne 70. Intanto il direttore Auri Giuseppe Rossi con una lettera inviata alla Regione ha chiesto l’aggiornamento dell’ ordinanza per regolamentare la raccolta rifiuti per i soggetti in isolamento. <TB>

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.