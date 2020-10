Ruba borsa in auto in sosta a Nocera Umbra, denunciato 65enne

28 ottobre 2020 a

I carabinieri di Nocera Umbra, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia un 65enne perugino, per del furto della borsa di una donna di Nocera Umbra lasciata in auto. Fatto avvenuto il 24 maggio scorso. La donna si era recata sul Monte Pennino per fare una passeggiata nel bosco e aveva lasciato la sua vettura lungo la strada. Al ritorno la donna aveva scoperto che la portiera era stata forzata da qualcuno e che le avevano asportato la borsa contenente documenti e denaro. Alla signora non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri sporgendo denuncia.

