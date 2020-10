Emergenza Covid in Umbria, 401 nuovi positivi e quattro morti nelle ultime 24 ore. Ricoverati a quota 292

Ale. Ant. 28 ottobre 2020 a

In Umbria nelle ultime 24 ore si registrano 401 (+5,09%) nuovi positivi al Covid 19 a fronte di 4.746 tamponi. Salgono di sette unità i ricoveri, passando da 285 a 292. Resta invariato il dato delle terapie intensive, con 37 posti occupati. Dato confortante quello dei guariti,a +159. Così come il rapporto contagiati-tamponi effettuati: scende all'8,4%. Lunedì era la 23%. Il numero più preoccupante è invece quello dei decessi: più quattro morti in 24 ore. (+3,6%) . Salgono a quota 114. Sono i dati del bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 del 28 ottobre. Aumentano di 160 unità i soggetti in isolamento. Sono 6.100 al momento. Sfondano quota cinquemila (5.004) gli attualmente positivi.

