Terni, salgono a 13 gli anziani positivi al Covid al centro geriatrico delle Grazie. Al via i tamponi sul personale

Nonostante l'adozione di rigide misure di prevenzione, mercoledì 28 ottobre, è salito a 13 il numero degli anziani positivi al Covid-19 tra i pazienti del polo geriatrico Le Grazie di Terni. La ricognizione condotta dai sanitari del distretto Usl Umbria 2 di Terni, dopo i primi sette casi di positività, ha accertato la presenza di altri sei anziani contagiati nella struttura. Nella giornata di giovedì 29 ottobre verrà effettuato il secondo ed ultimo tampone rinofaringeo al personale medico, infermieristico e agli operatori socio-sanitari in servizio. Nei giorni scorsi sono risultati positivi quattro operatori che si trovano attualmente in isolamento domiciliare contumaciale. Nessuno di loro ha manifestato sintomi. Al momento il quadro clinico dei pazienti non presenta criticità e continuano ad essere in atto tutte le misure di isolamento e di sicurezza per il contenimento del contagio.

