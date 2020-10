Emergenza Covid, a Marsciano vietate le feste per Halloween

28 ottobre 2020 a

Il Comune di Marsciano adotta ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio Covid e in un'ordinanza il sindaco Francesco Mele Tra le altre misure, stabilisce il divieto di mettere in atto le consuete attività ludico-ricreative legate alla tradizione di Halloween. Insomma per quest'anno addio al tradizionale dolcetto scherzetto. Si legge testualmente: "E' fatto divieto di porre in essere le consuetudini legate alla festa cosiddetta di “Halloween” nella serata e notte del 31 ottobre 2020, in particolare il crearsi di gruppi di bambini (se pure accompagnati) e adolescenti per effettuare il tradizionale giro porta a porta per lo scambio di dolci". Poi da registrare l'ennesimo appello del sindaco ai suoi concittadini a osservare le disposizioni previste per il contenimento del virus.

