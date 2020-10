Narni, assessore positivo al Covid. Il sindaco De Rebotti in isolamento e uffici comunali chiusi

28 ottobre 2020 a

A Narni l’assessore Lorenzo Lucarelli, mercoledì 28 ottobre, è risultato positivo al Covid. Di conseguenza il sindaco, Francesco De Rebotti, ha dato mandato di sospendere tutte le attività e prevedere la chiusura degli uffici comunali nella giornata di giovedì 29 ottobre a scopo precauzionale e per organizzare la sanificazione di tutti gli spazi. “Nel frattempo – afferma De Rebotti - avendo avuto direttamente contatto con Lorenzo sia giovedì che venerdì scorso anche io sono costretto, per ovvi motivi precauzionali, ad iniziare l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa di comunicazioni da parte della Usl. I contatti di lavoro con Lorenzo sono avvenuti con l'utilizzo dei dispositivi e il distanziamento previsto, ma il protocollo sanitario dispone questo per me e per i suoi contatti che saranno avvertiti di seguito”. Il sindaco ha poi rivolto i suoi auguri di pronta guarigione all’assessore e l’ha ringraziato per la trasparenza e il senso di responsabilità dimostrato anche in questa occasione.

