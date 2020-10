Università per Stranieri Perugia, si dimette il direttore del Dipartimento Daniele Piccini

Il professore parla di motivi di carattere "strettamente personale". E auspica che l'Ateneo trovi "rinnovate ragioni di unità"

Università per Stranieri di Perugia, il professore Daniele Piccini si è dimesso dall'incarico di direttore del Dipartimento. La decisione per motivi "di carattere strettamente personale". "Voglio ringraziare tutti i docenti e i rappresentanti delle varie categorie nel Consiglio di Dipartimento per la loro cortesia e collaborazione e naturalmente sono grato agli amministrativi, con i quali ho lavorato gomito a gomito e da cui credo di avere imparato molto - ha scritto Piccini nella breve lettera ai colleghi con cui ha ufficializzato le dimissioni - Resto ovviamente a disposizione dell'Ateneo e confido che la nostra istituzione trovi rinnovata fiducia e rinnovate ragioni di unità, cosa in cui ho sempre creduto e continuo a credere".

