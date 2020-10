Corciano, no alle messe nei cimiteri: l'ordinanza del sindaco

28 ottobre 2020 a

Non ci saranno celebrazioni religiose nelle chiese nei cimiteri di Corciano per le festività di Ognissanti e dei Morti. Il provvedimento è stato preso con un'ordinanza in data 26 ottobre dal sindaco Cristian Betti al fine di evitare pericolosi assembramenti. Se Corciano annulla le funzioni, a Perugia c'è chi segnala come non opportuna la scelta di mettere un altoparlante sopra il portale d'ingresso della chiesa del cimitero di Monterone proprio per consentire l'ascolto della messa all'esterno. “E' una chiesa che viene usata per la celebrazione di funerali e non ha nessun bisogno di quell'altoparlante che ne rovina la facciata, in particolare il portale”, rilevano alcuni cittadini in Fb.

