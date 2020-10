Orvieto, ancora file e disagi per i cittadini alle Poste in centro. Ma riaprono due uffici nelle frazioni

27 ottobre 2020 a

A Orvieto la chiusura pomeridiana dell'ufficio postale del centro storico continua a creare code e disagi agli utenti. Le sollecitazioni ad intervenire, portate in consiglio da Federico Giovannini (Pd), sono state fatte proprie dal sindaco, Roberta Tardani. “Il ritorno alla normalità - ha detto il primo cittadino - sarà graduale e legato alla situazione in atto. Un primo risultato è, comunque, la riapertura degli uffici di Sugano e Ciconia”. Approvata, intanto, la mozione Pd per la riapertura razionalizzata dell’ufficio postale di Canale, attraverso la quale si impegnano sindaco e giunta ad incontrare in tempi congrui la dirigenza di Poste Italiane per stabilire come e quando avverrà la riapertura, attesa nella frazione dal 2012.

