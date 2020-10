Emergenza Covid in Umbria, la governatrice Tesei: "Siamo in guerra". Reclutati all'università 150 tracciatori

Ale.Ant 27 ottobre 2020 a

La governatrice Donatella Tesei ha riferito i dettagli del piano anti covid in consiglio regionale. ”Siamo in guerra con un virus” che ha “una velocità di propagazione mai vista, un attacco quattro volte più forte del precedente”, sono le parole di Tesei. Che ricorda come i tamponi sono più che quadruplicati, da 700/1000 a 4500 al giorno. “L’Umbria è fra le prime 4 in Italia per numero di tamponi in proporzione agli abitanti”. Anche qui come nel resto d’Italia il tracciamento è l’anello debole: per questo è stato siglato un protocollo con l’università di Perugia che mette in campo 150 nuovi tracciatori. Altri 29 arriveranno da un bando nazionale Prociv. Poi il tema più dibattuto: le terapie intensive. “Appena arrivati, nella Fase 1”, spiega Tesei, “abbiamo trovato 59 terapie intensive più 10 posti in sala operatoria. E’ stato fatto un miracolo: 124 posti di terapia intensiva, di cui utilizzati al massimo 104. A maggio, con la fase 1 attenuata, abbiamo ridotto i posti di terapia intensiva per il covid, mantenendone 77. Appena ripreso il virus, in maniera furiosa, abbiamo ripreso il riallestimento, come tutti gli altri. Oggi abbiamo 97 posti, numero che cresce, con 23 oggi ancora liberi, e arriveremo a 124. Stiamo seguendo questi allestimenti modulari predisposti in accordo con la struttura commissariale nazionale. Perché non sono stati utilizzati i 25 milioni del commissario Arcuri? Saremmo rimasti come prima, coi progetti approvati, con la separazione dei percorsi, tutto fatto nei tempi previsti, approvati in aula: ma i bandi Arcuri li ha fatti partire a ottobre, questi sono i dati veri”. Parole che non sono bastate a tacitare le minoranze a Palazzo Cesaroni. Pungenti le critiche. Respinta dalla maggioranza un'articolata risoluzione con più proposte, tra cui “attivare la mobilità interregionale e trasferire nelle regioni limitrofe i pazienti che necessitano di terapia intensiva e sub intensiva”. Ma la stessa Tesei ha ribadito che punta a curare gli umbri nel territorio regionale. A costo di creare reparti Covid in tutti gli ospedali di primo livello. I prossimi sono Spoleto e Orvieto. Poi potrebbe toccare a Branca.

