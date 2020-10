Covid in Umbria, ancora 314 casi positivi e due morti. Aumentano ricoveri e pazienti in terapia intensiva. 134 guariti

Marina Rosati 27 ottobre 2020 a

Sono 314 i nuovi casi di Covid in Umbria su un totale di 3.345 tamponi effettuati secondo il Bollettino della Regione, aggiornato alle 8 di martedì 27 ottobre. In percentuale si tratta di un aumento del 4,15%. Purtroppo ancora due decessi: il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia sale a 110. Da segnalare l'impennata dei ricoveri che sono stati 15 (+5,56%) e in particolare di quelli in terapia intensiva: sei in un giorno, pari a una crescita del 19,35%. Buone notizie sul fronte dei guariti che sono passati da 2.862 a 2.996 (134), per una crescita percentuale del 4,68. In totale in Umbria ci sono 7.872 positivi,

