Terni, cuore di maiale lasciato su una tomba al cimitero. Spunta l'ipotesi delle messe nere

27 ottobre 2020 a

Macabra scoperta, lunedì 26 ottobre, al cimitero comunale di Collescipoli, frazione di Terni, dove sopra ad una tomba è stato ritrovato il cuore di un animale, probabilmente un maiale. Un gesto irriguardoso verso la memoria dei defunti e che potrebbe nascondere anche riti magici o messe nere. Non una novità, visto che lo scorso marzo al cimitero di Terni era stata fatta una scoperta analoga, così come più di recente a Todi. Al piccolo cimitero della frazione sono intervenuti per un accurato sopralluogo gli agenti della squadra volante della Questura di Terni per avviare le prime indagini che puntano a risalire ai responsabili del gesto. Con loro anche gli addetti della polizia veterinaria della Usl che hanno raccolto il cuore, destinato ora alle analisi da parte dell'istituto incaricato: obiettivo è capire la natura dell'organo ed in particolare se appartenesse, come è stato ipotizzato, ad un maiale.

