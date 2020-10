Città di Castello, va al cimitero e trova una vipera vicino alla tomba

27 ottobre 2020 a

a

a

In questi giorni di fine ottobre a Città di Castello c’è maggiore affluenza di visitatori nei cimiteri comunali e in quello monumentale di via delle Terme in particolare. Tanti a pulire le tombe, ad ornare le stesse con fiori in vista della commemorazione dei defunti. Ma tra le visite una è stata davvero particolare e non se ne ha notizia di cose simili: nel mentre stava andando verso la tomba di famiglia e percorreva i vari vialetti, la sua attenzione è stata attratta della presenza di una vipera di piccola taglia, tra le foglie cadute a terra. Tanto lo spavento per il visitatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.