Covid in Umbria, contagiato anche il direttore della Usl 1: ricoverato a Pantalla. Tamponi per medici e colleghi

Il Covid colpisce sempre di più i livelli sanitari, dai medici ai dirigenti. E'risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato all’ospedale di Pantalla il direttore sanitario dell’Usl 1 dell'Umbria, Massimo D’Angelo. Sarebbe stato contagiato durante uno dei sopralluoghi effettuati per ampliare i posti letto Covid nelle strutture del Perugino. D'Angelo è stato sempre in prima fila, dall'inizio della pandemia. Sono scattati i tamponi per la direzione Usl di Perugia e decine di medici, con chiusura temporanea e sanificazione degli uffici.

