Covid in Umbria, cresce il pericolo contagio in case protette e ospizi. Morta ospite del Fontenuovo

Alessandro Antonini 27 ottobre 2020

a

a

Aumenta il pericolo Covid nelle case protette dell'Umbria. Tra sabato e domenica è morta un’anziana ospite della casa protetta Fontenuovo di Perugia, positiva al Covid. Si è aggravata per una crisi respiratoria ed è stata portata d’urgenza in ospedale. Lì il decesso. Nella residenza per anziani perugina, tra le più grandi dell’Umbria, sono risultati contagiati 52 assistiti su circa 90 e 15 operatori Anche altre Rsa hanno riscontrato contagi: il Seppilli a Perugia, Le Grazie a Terni e una delle strutture per anziani del Lago, a Panicale.

Dei tre morti registrati tra domenica e lunedì in Umbria nel bollettino della Regione, uno è deceduto all’ospedale di Perugia: era un paziente positivo di 83 anni, di Corciano. La moglie, anche lei positiva, era parente della suora morta nei giorni precedenti.Deceduto sempre all’ospedale di Perugia un altro corcianese, di 95 anni. La terza vittima registrata ieri una donna di 88 anni residente a Perugia.



