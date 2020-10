Gubbio, camion precipita dalla variante: c'è un ferito

26 ottobre 2020 a

Poteva essere ben più pesante il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre sulla nuova variante 298 all'altezza di Gubbio Est. Un camion è precipitato nel sottopasso dopo aver sfondato il guard rail. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del distaccamento eugubino, i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza del 118 che ha accompagnato il conducente all'ospedale di Branca. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Disagi alla circolazione, anche se sostanzialmente contenuti. Nel sottopasso, adibito a transito veicolare e pedonale, in quel momento non passava nessuno.

