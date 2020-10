Gubbio, danneggiata la casa di ex consigliere comunale del Pd

26 ottobre 2020 a

Un’esplosione molto forte, probabilmente causata da un maxi petardo all’interno del parcheggio, poi lo sfondamento di una porta a vetri e di una finestra, quindi il danneggiamento di un motorino e di un’auto parcheggiata sotto casa dell’ex consigliere comunale Virna Venerucci, infine l’assalto a una mezza dozzina auto in sosta. Questo quanto accaduto nella nottata tra domenica e lunedì nella zona di San Pietro a Gubbio, e più precisamente nel parcheggio coperto, nella zona adiacente e in via Nino Bixio. Nel mirino, come detto, una abitazione proprio all’inizio della via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

