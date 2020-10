Terni, gioca otto euro al Lotto e ne vince poco meno di 5 mila. Festa in una ricevitoria del centro

26 ottobre 2020 a

Ha puntato appena otto euro su un ambo e un terno, divisi su quattro ruote, e ne ha vinti 4.807. La vincita al Lotto, l'ultima di una lunga serie, è stata messa a segno, durante la serata di sabato 24 ottobre, alla tabaccheria e ricevitoria Vizi e virtù di corso Vecchio, a Terni. Stavolta la dea bendata ha baciato una cliente dell’esercizio commerciale che si trova in pieno centro storico. Si tratta di una cliente abituale della ricevitoria. La notizia del premio si è subito diffusa in città e molti clienti si sono recati nella tabaccheria ternana per tentare di nuovo la fortuna.

