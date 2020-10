Gubbio, incidente all'altezza della rotatoria vicina al cimitero: un ferito

26 ottobre 2020 a

a

a

Incidente senza feriti all’altezza della rotatoria vicina al cimitero a Gubbio. Due auto di sono scontrate quasi frontalmente. Danni ai mezzi ma per fortuna nessuna conseguenza seria ai conducenti uno dei quali si è fatto trasportare per controlli al pronto soccorso. Disagi alla circolazione anche se abbastanza contenuti. In questi giorni è stata aumentata la presenza di pattuglie della polizia locale, visto e considerato che si stanno avvicinando le date per eccellenza in cui si ricordano i defunti. Quest'anno, causa Covid, sono state disciplinate le visite e i riti religiosi, molti dei quali vengono officiati nelle parrocchie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.