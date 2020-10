Emergenza Covid, Tesei: "In Umbria sono attive 93 terapie intensive". Vertice col sindaco per l'ospedale di Spoleto

Ale.Ant. 26 ottobre 2020 a

"Ad oggi in Umbria le terapie intensive attivate sono 93 e sono in fase di ampliamento in base alle necessità. Il piano prevede di attivare fino a 124 posti di rianimazione,sempre in base alle richieste. Stando ai dati di ieri (25 ottobre,ndr) c'erano 10 posti disponibili". E' quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in una conferenza stampa sull'emergenza Covid. Tesei conferma il dato anticipato dal Corriere dell'Umbria. Al momento sono 29 le rianimazioni occupate da pazienti Covid. Tesei ha fatto riferimento all'ospedale di Spoleto, che manterrà - ha assicurato - invariate alcune prestazioni e il punto di primo soccorso. Tesei ha anche garantito che, così come scritto nll'ordinanza, l'ospedale di Spoleto dopo la pandemia tornerà all'assetto precedente e sarà rafforzato nei servizi. Tesei ha anche annunciato un incontro con il sindaco di Spoleto nella giornata di lunedì 26 ottobre.

