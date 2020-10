Emergenza Covid, in Umbria 263 nuovi positivi su 986 tamponi. Altri tre morti, 270 i ricoverati: +26

AleAnt 26 ottobre 2020 a

Sono 263 i nuovi positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. E' il dato aggiornato alle 12,17 del 26 ottobre. Un calo del 43% rispetto al dato di sabato, ma questo è dovuto al numero di tamponi: solo 986 in più nello stesso lasso di tempo. Nei giorni precedenti erano quattro volte tanto. Non solo: il tasso di positività in rapporto ai tamponi ieri è più che raddoppiato rispetto alla media settimanale: 26%. Sono tre i decessi in più (108), 270 (+26) i ricoverati di cui 31 (+2) in terapia intensiva. Aumentano gli isolamenti, arrivati a quota 5.596. Gli attualmente positivi sono 4.588.

