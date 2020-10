Rubano nel supermercato e decidono di postare il furto sui social: scoperti dalla polizia, minore denunciato

26 ottobre 2020 a

a

a

Minorenni rubano alcolici nel supermercato e decidono di realizzare una "storia" della razzia sui social. Ma un passante ascolta tutto e chiama la polizia. Le volanti sono intervenute nel territorio del comune di Corciano per la segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver sentito un gruppo di ragazzi in un giardinetto pubblico, in piena notte, vantarsi del successo ottenuto nel commettere un furto di bevande e alimenti all’interno di un esercizio commerciale. Un componente del gruppo stava proponendo agli amici complici di realizzare una "storia" in un noto social su quanto commesso. Il cittadino in questione prima di sentire i ragazzi proferire queste parole, ha sentito anche il rumore di vetri infranti e di schiamazzi provenire da una direzione poco distante, sempre in zona corcianese. In quei minuti era stata segnalata la presenza di una persona che, all’interno di un supermercato, è stata vista da un addetto alla vigilanza impossessarsi di svariata merce senza pagare. Gli agenti si sono recati nel parco e hanno trovato il gruppo di ragazzi: alla vista degli agenti sono scappati, sparpagliandosi. I poliziotti però sono riusciti a raggiungere uno del gruppo, un minorenne italiano.. A seguito di accertamenti è stato appurato che l’esercizio commerciale in questione presentava una vetrata infranta ed all’interno un disordine diffuso con un ammanco di una ventina di bevande fra cui anche birre, confezioni di patatine ed altro. Parte della refurtiva è stata ritrovata intatta nella zona di bivacco dei ragazzi e riconsegnata al responsabile del negozio. Il ragazzo è stato denunciato per il reato di furto aggravato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.