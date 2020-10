Covid Umbria, la presidente Donatella Tesei: servono aiuti subito dal governo

26 ottobre 2020 a

“Il governo deve intervenire subito a sostegno delle imprese, soprattutto per quello che riguarda i settori più penalizzati. Altrimenti all’emergenza sanitaria si aggiungerà anche quella economica”: a dirlo è la governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei. “E’ chiaro che la tutela sanitaria deve essere la principale preoccupazione di tutti - evidenzia Tesei - ma ritengo che in questo caso non siano state ascoltate abbastanza le Regioni che avevano elaborato una serie di proposte che, a mio parere, avrebbero garantito maggiore congruità. Il Dpcm crea, invece, evidenti disparità tra categorie che non sono giustificate da rilevanze epidemiologiche. A questo punto serve che il governo intervenga almeno con aiuti concreti, subito”.



