Assisi, padre Mauro Gambetti nominato cardinale dal Papa

Il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, sarà cardinale. Lo ha annunciato ieri mattina Papa Francesco.

“Scherzi da Papa”. Sono state queste le prime parole pronunciate dal neo cardinale eletto Fra Mauro Gambetti a pochi minuti dall'annuncio della sua nomina durante l’Angelus del 25 ottobre 2020.

“Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all'umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”, ha poi aggiunto. Le sue parole sono state rese note dal direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi padre Enzo Fortunato.

“Esprimo gratitudine al Santo Padre per aver chiamato sei confratelli nel sacerdozio ad aiutarlo nel servizio alla Chiesa universale. Le Chiese che sono in Italia affidano al Signore i nuovi cardinali”, ha detto poco dopo in una nota il cardinale, Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. “Il Cardinalato - aggiunge - non significa una promozione, né un onore, né una decorazione; semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore. Ai nuovi cardinali l'amicizia e l'affetto dell'Episcopato italiano, insieme al ricordo nella preghiera”.

“Apprendo con estremo piacere la notizia della nomina a Cardinale di padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, annunciata oggi da Papa Francesco”, dice la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Ho avuto più volte modo di incontrarlo e confrontarmi con lui e di apprezzarne le profonde qualità umane e spirituali. Sono certa che come in questi anni alla guida della comunità francescana del Sacro Convento, saprà svolgere al meglio questo nuovo ministero della Chiesa. Ringrazio padre Gambetti per quanto ha fatto per la nostra comunità, per la quale è sempre stato prezioso - conclude la presidente Tesei - e invio a nome degli umbri il più sincero augurio per questo importante incarico”.

Ha parlato di “gioia incommensurabile per tutta la Città di Assisi e per la Chiesa” il sindaco della città serafica, Stefania Proietti. A subentrare a Padre Gambetti, sarà Padre Marco Moroni. Ad annunciarlo è il portale sanfrancesco.org.

