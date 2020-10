Perugia, assalto al bancomat nella notte. La polizia spara, i ladri scappano senza soldi

Fra. Mar. 25 ottobre 2020 a

L’immediato arrivo dei poliziotti della questura di Perugia ha messo in fuga i ladri che la notte scorsa hanno cercato di portare via - nel senso più letterale del termine - il bancomat della filiale Unicredit di San Sisto. Erano le 2.30 di domenica notte. L’allarme scatta immediatamente e, la sala operativa della questura, invia la pattuglia della squadra volante più vicina. Quando gli agenti imboccano il piazzale del palazzo della banca, i malviventi sono ancora lì. Di certo non hanno cercato di mettere a segno un colpo che non facesse troppo rumore.

Il loro piano andato in fumo infatti prevedeva di caricare su di un carro attrezzi l’intero sportello bancomat, poi è stato abbandonato in fretta e furia per sfuggire alla polizia.



Un passo indietro: secondo quanto ricostruito in seguito, il carro attrezzi su cui i malviventi volevano portar via il bancomat, è stato rubato attorno alle undici della sera prima in una concessionario di Sant’Andrea delle Fratte ed è stato utilizzato come ariete per sfondare la vetrata

Poi i ladri hanno lavorato per agganciare lo sportello bancomat allo stesso carro attrezzi e portarlo via. L’opera, stando a quel che restava ieri mattina, dopo il loro passaggio, era già a buon punto, quando hanno dovuto abbandonare tutto all’arrivo della polizia.

Sono stati quelli gli attimi più concitati la notte scorsa: uno dei tre malviventi infatti ha fatto come per estrarre qualcosa da una tasca e quindi uno dei poliziotti intervenuti ha esploso un colpo in aria. Il gran trambusto è stato vissuto in diretta da diversi residenti. Nonostante l’intervento in tempo reale dei poliziotti però i tre ladri sela sono data a gambe. Secondo quanto emerso, sono scappati a bordo di un’Audi A6 di cui la polizia non ha la targa. L’ipotesi privilegiata è che si tratti di una vettura rubata. Le ricerche vengono immediatamente diramate tramite le centrali operative delle forze dell’ordine ma i ladri spariscono nella notte e la caccia diventa infruttuosa.

Dopo gli agenti della volante, guidati dal commissario Monica Corneli, sul posto arrivano anche i poliziotti della mobile e della polizia scientifica. Il carro attrezzi abbandonato lì in fretta e furia potrebbe, con una dose di fortuna, avere ancora tracce dei malviventi. Per questo finisce all’attento vaglio della scientifica.

I poliziotti sono a caccia anche di immagini di telecamere di sorveglianza utili che possano averli immortalati sia al momento del furto del mezzo pesante che durante il colpo o durante la fuga.

E se, grazie all’arrivo tempestivo della polizia, il colpo è stato sventato, i danni sono gravi e costringeranno a grosse spese.

