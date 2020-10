Si perdono in montagna a causa della nebbia, ritrovati dai vigili del fuoco

25 ottobre 2020 a

La fitta nebbia presente nella zona di Valsorda, a Gualdo Tadino, ha giocato un brutto scherzo a tre persone che si perse e hanno dovuto chiedere aiuto a due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente da Perugia e l'altra dal distaccamento di Gaifana. I tre, due uomini e una donna, sono stati soccorsi in località Serrasanta. Avevano perso l'orientamento per colpa della nebbia e non riuscivano a ritrovare la strada. Appena rintracciati sono stati accompagnati in una zona sicura. Nessun problema di salute per i tre ma solo tanta paura. E tutto per colpa della nebbia che gravava nella zona.

