Covid Umbria, tre morti e 463 nuovi contagi in 24 ore. Sono 244 i ricoverati, 29 in terapia intensiva

25 ottobre 2020

Tre morti e 463 i nuovi contagi a fronte di 3.397 tamponi eseguiti. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a domenica 25 ottobre. Ulteriore balzo in avanti anche per quanto riguarda i ricoveri: 244 (erano 228), di cui 29 in terapia intensiva (quattro in più rispetto al giorno precedente). Arrivano a 5.417 le persone in isolamento. Il numero dei decessi dall'inizio della pandemia è di 105. Gli attualmente positivi arrivano a 4.400. Dei ricoverati, 29 sono nell'ospedale di Città di Castello, 27 nel San Giovanni Battista di Foligno, 87 al Santa Maria della Misericordia di Perughia, 61 nell'ospedale di Terni e 40 in quello di Pantalla.

