Perugia, balordi fanno saltare il bancomat della filiale Unicredit di San Sisto

25 ottobre 2020

Balordi hanno fatto saltare il bancomat della filiale Unicredit di San Sisto. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica. Secondo gli investigatori che stanno ricostruendo l'episodio, a entrare in azione intorno alle 2 sarebbe una banda che avrebbe fatto esplodere il dispositivo portandosi poi via le banconote all'interno. Il bottino al momento non è stato ancora quantificato. Gli inquirenti avrebbero acquisito il video registrato dalle telecamere a circuito chiuso che si trovano nella zona. L'esplosione sarebbe stata particolarmente violenta, c'è anche chi parla di un colpo di arma da fuoco ma al momento la circostanza non viene confermata dalle forze dell'ordine che stanno seguendo il caso.

