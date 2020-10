Terni: bambina cade in casa, i carabinieri trovano una pistola e un fucile detenuti dal padre: denunciato

L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, dovrà rispondere di detenzione illecita di armi da sparo

25 ottobre 2020 a

a

a

Un ternano di 64 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Terni per detenzione illecita di armi da sparo, scoperte di fatto per caso, dopo che i militari si erano interessati di un altro episodio avvenuto in casa sua, che nulla aveva a che fare con il possesso delle armi stesse.

Andando per ordine, i carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 24 ottobre 2020 all'ospedale Santa Maria di Terni dove era stata accompagnata una bambina che, a seguito di una caduta, aveva sbattuto la testa contro il muro. Attivate le procedure di rito per verificare se dietro a quell’episodio ci fosse una forma di maltrattamenti in famiglia, i militari hanno ascoltato la madre e altri testimoni che hanno confermato si trattasse di una banale caduta.

Tuttavia, nel corso del colloquio con la madre i carabinieri sono venuti a conoscenza del fatto che il marito possedesse delle armi, nonostante non risultasse agli uffici competenti.

I militari, così, hanno immediatamente perquisito l'abitazione della coppia ed effettivamente hanno trovato in camera da letto, in una cassapanca, una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 ed una carabina semiautomatica Parker hale, calibro 22. Entrambe le armi erano di proprietà del fratello dell’uomo, deceduto nel 1979 e non erano mai state denunciate. Automatica, quindi, è scattata la denuncia nei confronti del 64enne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.