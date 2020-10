Terni, ladri in azione: ancora un furto alla sanitaria-ortopedia 2C di via Gramsci

25 ottobre 2020 a

Un altro furto è stato messo a segno ai danni della sanitaria/ortopedia 2C di via Gramsci, a Terni, dopo il colpo di circa una settimana fa segnato da un bottino importante: computer, strumenti da lavoro ed elettromedicali.

I malviventi anche in questo caso sono passati dalla porta principale, probabilmente nella notte fra venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2020. Stavolta l'entità del furto, su cui indaga la polizia di Stato intervenuta sul posto con la squadra Volante, è in fase di quantificazione. Ovvia e comprensibile l'esasperazione di chi si trova a dover fare i conti con danni diretti, di natura criminale, così frequenti.

Ad accorgersi dell'accaduto, sabato mattina, sono stati i titolari quando sono andati ad aprire il negozio. Le indagini puntano a risalire all'identità di coloro che hanno compiuto l'ultimo furto, senza escludere collegamenti con l'episodio, in tutto e per tutto analogo, risalente ai giorni scorsi. La speranza è che gli inquirenti riescano ad acquisire elementi utili in tal senso.

