Coronavirus in Umbria, servono più posti letto: progetto per Rsa Covid all'ex Grocco

Alessandro Antonini 25 ottobre 2020 a

a

a

Servono più i posti letto Covid negli ospedali umbri. Ieri con 228 positivi ricoverati in Umbria è stata superata per la prima volta la quota massima raggiunta, pari a 220. Era il 30 marzo, c’era il lockdown. Sono passati quasi sette mesi E siamo tornati in piena emergenza. Eppure in una delibera della Regione, quella sull’ospedale da campo, di fine aprile, si preannunciava la seconda ondata a ottobre.

Per allargare i posti letto Covid la Usl 1 ha allo studio l’istituzione di una Rsa Covid all’ex Grocco (Seppilli), con 36 posti in più per l’area di Perugia. Lo conferma il direttore sanitario Usl 1, Massimo D’Angelo. Al momento sono 77 i pazienti Covid ricoverati al Santa Maria della Misericordia, 63 a Terni, 36 a Pantalla (vicina alla soglia massima di 40), 28 a Città di Castello (capienza di 30 posti) e 24 a Foligno. Ieri la Regione ha siglato l’accordo per 54 camere all’hotel Melody di Deruta. I primi pazienti potrebbero già entrare entro questa settimana. Ma è stato siglato un accordo con Federalberghi e Confindustria per reperirne fino a un massimo di 20 in caso di necessità. L’obiettivo è alleggerire gli ospedali e le stesse Rsa, sempre più al centro del contagio.

Le terapie intensive, nonostante l’ampliamento progressivo degli spazi, sono vicine alla soglia critica di riempimento del 30%. Alla data del 22 ottobre la Regione dell’Umbria fa sapere che sono allestiti 93 posti di terapia intensiva (Covid e generalista insieme), dislocati tra gli ospedali di Perugia, Terni, Città di Castello, Branca, Foligno, Spoleto e Orvieto. Erano 77 al 1 ottobre. 70 a giugno. Sono aumentabili fino a 124. Attualmente ne sono occupati 25, 12 a Perugia e 13 a Terni. Siamo al 27% di riempimento, la soglia critica è 30%. L’Umbria resta comunque la regione con l’indicatore peggiore, stando all’ultimo report del commissario centrale anticovid Domenico Arcuri. Il problema non è sulle apparecchiature - i ventilatori ci sono per 160 situazioni emergenziali - ma sugli spazi fisici da reperire e il personale necessario. “In Umbria mancano principalmente anestesisti e infermieri, ma anche pneumologi e dirigenti-medici visto che il 50% di quelli al lavoro nei reparti viene ora destinato ai reparti Covid”, fa sapere Mauro Patiti, segretario regionale della Cgil-medici dell’Umbria che, insieme alle altre categorie ha proclamato lo stato di agitazione.

Ospedale da campo

Era il 22 aprile quando la Regione ha approvato la prima delibera sull’ospedale da campo. “ Appare strategico dotare la Regione di una struttura sanitaria complessa da affiancare oggi alla rete ospedaliera, considerato che il consulente del Ministero della Salute ha dichiarato che una seconda ondata di epidemia in autunno è più che un’ipotesi”. Questo sei mesi fa. L’ospedale da campo ancora non c’è. Domani sarà aggiudicato l’appalto a una delle due ditte selezionate. Che avrà tempo 30 giorni per la fornitura. Poi montaggio e collaudo. In base a quanto emerso nell’ultima riunione del Centro operativo regionale, sarà allestito, in caso di necessità, nei pressi dell’ospedale di Perugia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.