Terni, cambiano le modalità di accesso all'ospedale Santa Maria

La portineria centrale sarà l'unico ingresso per pazienti, visitatori e dipendenti. Domenica 25 ottobre ambulatori aperti per esami specialistici

24 ottobre 2020

Nuova regolamentazione degli accessi all’ospedale Santa Maria. La portineria centrale - fa sapere l’azienda ospedaliera - sarà l’unico ingresso per pazienti, visitatori e dipendenti con due sole eccezioni: l’ingresso protetto dei pazienti oncologici diretti al reparto e al day-hospital oncologico (porta della sala d’attesa di Oncologia lato nord) e l’ingresso al centro raccolta sangue per i donatori, che resta immodificato.

Con effetto immediato sono state pertanto disposte le chiusure degli accessi diretti al Centro Salute Donna e al servizio diabetologico e agli ambulatori urologici al piano seminterrato, del passaggio pedonale presso il parcheggio adiacente a via VIII Marzo e dell’ingresso per la struttura di Medicina del Lavoro. L’ingresso sarà consentito solo previo triage d’ingresso, cioè registrazione e misurazione della temperatura corporea, e in assenza di sintomi influenzali o simil-influenzali con o senza problemi respiratori. Tutti i soggetti autorizzati all'ingresso hanno l’obbligo di segnalare l’eventuale provenienza da paesi esteri o di aver avuto un contatto stretto con dei casi positivi e sono tenuti sempre al rispetto delle precauzioni standard e di tutte le misure di sicurezza previste per il Covid.

L’accesso è consentito soltanto ai dipendenti muniti di tesserino per la rilevazione delle presenze; agli utenti e accompagnatori con permesso speciale di invalidità-limitazioni funzionali, previa esibizione del permesso e della impegnativa e prenotazione della prestazione da effettuare nell’orario dell’appuntamento; agli accompagnatori in caso di dimissioni (che comunicheranno al portiere il nominativo del paziente dimesso presente negli elenchi giornalieri); a un solo visitatore-familiare alla volta per singolo paziente, previo triage e registrazione; alle assistenze notturne, solo previa esecuzione dell'esame molecolare e registrazione. In ogni caso tutti coloro che possono accedere a reparto vengono registrati secondo la procedura già in atto. Le porte di accesso di ogni reparto dovranno restare sempre chiuse.

Intanto domenica 25 ottobre 2020, dalle 8 alle 20, saranno aperti gli ambulatori di radiologia, chirurgia vascolare, oculistica ed endoscopia digestiva per l’esecuzione di oltre 100 prestazioni tra Tac addome e torace, ecocolordoppler, campi visivi e OCT e colonscopia. Le sedute straordinarie sono dedicate agli assistiti che erano già in lista di attesa e che sono stati contattati telefonicamente per il nuovo appuntamento. Una cassa CUP resterà aperta per consentire ai cittadini non esenti di effettuare il pagamento del ticket.

